Christian Cueva: Ex mundialista Edmundo criticó de la peor forma su estado físico en Sao Paulo

Christian Cueva no la pasa bien en el Sao Paulo. Su equipo empató 1-1 de local y quedó fuera de la Copa Sudamericana ante Defensa y Justicia, tras el 0-0 de la ida. El peruano recibió las críticas de Edmundo, ex mundialista y actual comentarista de Fox Sports Brasil, por su peso.



"Esta camiseta de Under Armour (proveedor de uniformes del Tricolor) tuvo que soportar el peso de Christian Cueva. Eso no le quita su categoría. El peruano es la estrella del equipo, sino miren la perfección hecha en su barriga", lanzó Edmundo durante la transmisión.



Gustaco Villani, narrador que lo acompañó en el programa, argumentó lo dicho por Edmundo. "Es un poco gordito, tal vez debido al tiempo que estuvo inactivo, y por tanto carece de movilidad".



Lo cierto es que Christian Cueva salió una lesión al muslo izquierdo que lo marginó de algunos partidos de Sao Paulo. ¿En realidad está subido de peso? Para Edmundo, sí.