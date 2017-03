Christian Cueva: Mira su frustración tras perderse el triunfo ante Venezuela [VIDEO]

Christian Cueva, el conductor de la selección peruana, no pudo contener su rabia al ser el responsable que la selección peruana no regresara a la capital con solo un empate que lo pone más lejos de zona de clasificación en las Eliminatorias Rusia 2018.



Christian Cueva, fue uno de los últimos jugadores en abandonar la cancha, pasos lentos y con la cabeza gacha, el jugador fue ayudado a salir el campo por Nolberto Solano y casi al dejar el túnel pegó un grito de impotencia como una expresión de dolor por no poder concretar en gol esa ultima jugada que tuvo frente al arco venezolano.



Pero no quedó allí el lamento de Christian Cueva, que tampoco fue consolado por ningún jugador de la selección peruana y cuando se acercaba al vestuario solo atinaba a cogerse la cabeza como preguntándose como perdió esa ocasión que nos hubiera devuelto la vida en las Eliminatorias Rusia 2018.



Cabe mencionar que Christian Cueva también tuvo la mala fortuna de ser el responsable en que la selección peruana fuera eliminada de la Copa América Centenario fallando un penal ante la selección de Colombia.