¿Christian Cueva lesionado? Dolor en la pierna podría dejarlo fuera de partido contra Jamaica

Christian Cueva fue uno de los jugadores que estuvo en el partido amistoso que jugaron las escuadras de Perú y Paraguay en Trujillo, el cual fue ganado por el ‘once’ nacional. Sin embargo, el protagonismo de la jornada no recayó en él, sino en Paolo Guerrero, autor del gol.



Esto, en parte, se debió a que fue cambiado a los 57' del encuentro. Pero, ¿a qué se debió esto? Pues, Christian Cueva lo contó luego de terminados los 90'.



"Tenía un dolor en la pierna que no me permitía seguir, pero es una felicidad enorme jugar en mi tierra, en Trujillo y espero estar en el próximo partido ante Jamaica", expresó Christian Cueva.



Hay que mencionar que no son pocos los que, en las redes sociales, han especulado que Christian Cueva estaría lesionado. ¿Acaso el volante de Sao Paulo no estará en el partido que se jugará el martes en Arequipa?



Perú 1-0 Paraguay: resumen y gol