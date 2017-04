Christian Cueva lloró al recordar a su padre y así lo consoló Andrés Hurtado en entrevista [VIDEO]

La historia de la mayoría de futbolistas empieza con sufrimiento y dolor. Ese es el caso de Christian Cueva, que dejó su natal Huamachuco para llevar su talento a Lima, donde pudo dar el gran salto a clubes de renombre en Sudamérica. Ahora, en el Sao Paulo de Brasil, recibió al conductor Andrés Hurtado para una entrevista.



Christian Cueva respondía con normalidad, hasta que mencionaron a su padre, el señor Luis Cueva, que llevó de la mano al popular 'Aladino' a petar su primera pelota. "¿Qué le dirías a Luis, tu padre?, preguntó Andrés Hurtado en su programa "Sábado con Andrés".



"Me estás tocando gran parte de mi vida. Mi papá sabe mucho que lo amo, que lo adoro. Es complicado hablar de mi padre porque he pasado muchas historias duras con él. Trabajaba en la misma escuela que yo estudiaba. Cuando no había para un recreo, él trataba de sacarlo de donde sea..", lloró Christian Cueva.



Andrés Hurtado le pidió perdón y consoló con estas palabras: "Botar unas lágrimas para ese país entero que te está mirando... para que sepan lo que es un hijo cuando ama a su padre. Eres un referente de hijo, de ser humano, de lo que ahora te quiebras al ver todo lo que tu padre sufrió por ti. Es duro pero lindo".



"Esas lágrimas que has botado son de corazón. Es para don Luis que se siente orgulloso, como tu mamá, como tus hijas; eso es maravilloso. No solo era un jugador que triunfa en Perú y en Brasil, muy pronto en el mundo entero", agregó Andrés Hurtado.



