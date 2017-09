Christian Cueva, el orgullo de sus padres: Lágrimas y emoción tras el golazo a Bolivia [VIDEO]

Luis Cueva y Maqui Bravo, padres de Christian Cueva, se sienten muy orgullosos por todo lo que está logrando su hijo en su carrera futbolística. El engache marcó el último jueves con la selección peruana en el duelo frente a Bolivia por Eliminatorias.



"La emoción fue mucha, lo gritamos al máximo. Imagínate, es tu hijo y eso da mucha emoción", comentó el señor Luis Cueva a las cámaras de Latina. "Se emocionó tanto que me dio miedo que le pase algo", añadió doña Maqui Bravo.



Christian Cueva seguirá siendo el engreído de sus padres, los mismos que lo llevaron de la mano en sus primeros pasos de la vida, allá en su natal Huamachuco.



"Su esencia en el mundo no la debe perder nunca", resalta la madre de Christian Cueva, como alertando que siempre debe tener los pies sobre la tierra y nunca creer algo que no es.