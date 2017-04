Christian Cueva: Esta reacción le costaría suspensión en el Paulistao [VIDEO] 

Christian Cueva, volante de Sao Paulo, quien fue agredido por Fagner, zaguero del Corinthians, durante las semifinales del Torneo Paulista aparentemente había recibido justicia. Se conoció que el defensa 'Timao' sería castigado por el rodillazo al peruano a las espaldas del árbitro, pero el brasileño no sería el único sancionado.



Lo que no imagino Christian Cueva es que en la edición del video (Revisado por el TJ) también se iba a tener en cuenta como el mediocampista del Sao Paulo aplica un cabezazo al zaguero de Corinthians mientras ambos se agreden verbalmente.



Según Globoesporte, el Tribunal de Justicia que se reunió el pasado no solo abrió un expediente a Fagner por la agresión a Christian Cueva, sino que también el popular 'Aladino' podría ser sujeto de sanción a raíz de las discusiones que tuvo con el jugador en medio del partido.



Esta no sería la primera vez que Christian Cueva, 'pisa el palito' es conocida su falta de control ante las provocaciones de los rivales. “Por (imágenes) ya comprobadas y actitudes que están escritas en CBJD (Código Brasileño de Justicia Deportiva), estoy a la espera de las imágenes oficiales (Federación Paulista de Fútbol) para tomar una posición final”, indicó el fiscal general TJD, Wilson Marqueti Junior.