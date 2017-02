Christian Cueva rechazó millonaria oferta de China y así lo criticó Phillip Butters [VIDEO]

Christian Cueva no aceptó los 20 millones que le ofrecieron de China y renovó con Sao Paulo hasta junio de 2021. Esta noticia no fue del gusto de Phillip Butters, conductor de la "La Jugada Capital" junto a Diego Rebagliati. ¿Qué dijo el polémico periodista?



"Decirle que no a 20 millones de dólares siendo peruano, que juega en Brasil y que llegué a Europa y un equipo le ponga lo mismo en la mesa... La Virgen se te aparece una sola vez... Veinte palos verdes para tu bolsillo, ningún equipo de Europa", sentenció Phillip Butters en radio "Capital".



"En Sao Paolo le están pagando muy buen dinero. Tiene la camiseta '10', tiene la confianza de Rogérico Ceni (su técnico). Le han hecho un equipo para ganar la Copa Sudamericana y el Brasileirao. Creo que está bien que se quede para que se consolide. Le van a seguir llegando oportunidades", respondió Diego Rebagliati.



Lo cierto es que Christian Cueva se mostró satisfecho con su renovación. "Estoy muy feliz de renovar mi contrato con el club. Agradezco al presidente y al técnico Rogério Ceni porque confiaron en mí", dijo el mediocampista de la selección peruana.