Christian Cueva: "Vivo el mejor momento de mi carrera, pero quiero más"

En el cuento, Aladino frota una lámpara para invocar a un genio que cumplirá sus deseos. En la cancha, Christian Cueva, el otro ‘Aladino’ frota el balón con sus chimpunes para crear magia y cumplir con los sueños de los hinchas del Sao Paulo.

Christian Cueva no tiene una alfombra mágica, pero está en la cima. “Vivo el mejor momento de mi carrera, pero no basta. Yo quiero más. Solo voy a llegar al nivel que deseo cuando conquistemos títulos. No soy el mejor jugador del fútbol brasileño.

Tengo que trabajar mucho para ello. Lo fundamental es siempre pensar en el equipo y no en mí. Lo individual sobresale cuando el colectivo funciona. Agradezco la ayuda de todos mis compañeros”, sostuvo Christian Cueva en entrevista con la web ‘Globoesporte’.

En esta temporada, Christian Cueva lleva seis goles y cuatro asistencias en solo 12 partidos.

Video: Genial huacha de Christian Cueva

El último miércoles Christian Cueva realizó una ‘huacha’ arrastrando la pelota con la planta del pie, el diario ‘As’ de España bautizó la jugada como ‘La Cuevinha’. “El campo estaba un poquito desnivelado, tuve que controlar y pegarle a lo Romario”, añadió ‘Aladino’, al relatar su gol sobre el ABC de Natal.

“Siempre él, es el salvador Cueva”, tituló el diario ‘Lance’, luego que el volante peruano dio la clasificación al Sao Paulo a la siguiente fase de la Copa Brasil. Por algo la cláusula de rescisión de Christian Cueva ha subido a 40 millones de euros y en Perú lo esperan con ansias para que aporte su magia en las Eliminatorias.