Christian Ramos fichó por Emelec y jugará la Copa Libertadores 2017

El defensa de la selección peruana, Christian Ramos, dejó Gimnasia de la Plata y fichó por Emelec de Ecuador, donde disputará la Copa Libertadores 2017



"No sabía mucho del tema pero mi representante me habló sobre el interés de Emelec y no lo desaproveché", dijo Christian Ramos a radio "Ovación".



La 'Sombra' Ramos señaló que espera tener un mejor año en el tricampeón ecuatoriano del que tuvo en el argentino Gimnasia de la Plata, donde no tuvo mucha continuidad en 2016.



"He logrado ver algunos partidos de Emelec frente a equipos peruanos, tiene buenos jugadores y es un grande en Ecuador. Mi idea es llegar, entrenar duro para ganarme un lugar en el equipo", dijo el jugador que debutó en el popular Sporting Cristal en el 2007.



El peruano Christian Ramos es el nuevo zaguero del Tricampeón https://t.co/mJVazbotNo pic.twitter.com/QGx6DfnPyS — Club Sport Emelec (@CSEmelec) 30 de diciembre de 2016



El cuadro de 'Los Eléctricos' se ubica en el Grupo 3 de la Copa Libertadores junto al colombiano Independiente Medellín, el argentino River Plate y el peruano Melgar.



"Es un grupo difícil, no son rivales fáciles, Emelec quiere pasar de la fase de grupos y debemos prepararnos de la mejor manera para eso", comentó el defensa central de 28 años que militó en el peruano Juan Aurich entre 2013 y 2015.