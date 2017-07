Claudio Pizarro: Alianza Lima se reunió con su representante y esto le respondieron 

Tras la no renovación de Claudio Pizarro en el Werder Bremen, muchos especularon con su posible vuelta a Alianza Lima. Incluso el DT del cuadro íntimo, Pablo Bengoechea, dijo que sería "un orgullo" tenerlo dentro de sus filas. ¿Qué dijo el representante del 'Bombardero' Carlos Delgado?



En una entrevista con el diario El Comercio, el gerente deportivo de Alianza Lima, Gustavo Zevallos, reveló que se juntó con el representante de Claudio Pizarro para consultarle el tema. "Justo ayer estuve reunido con su representante, Carlos Delgado, y me comunicó que Claudio ha decidido continuar su carrera en Europa", contó el directivo.



"Más que un intento, nosotros nos acercamos a consultar el tema. Pero esa es la decisión de Pizarro en el corto plazo. Respetamos todo eso, nos hubiera encantado que vuelva porque Claudio, por sobre todas las cosas, es aliancista pero materialmente no es un tema sencillo", agregó Gustavo Zevallos.



"Todo fue coloquial, yo tengo una relación muy cercana con su representante, nos reunimos para ver varios temas, conversamos sobre la situación de Claudio Pizarro y esto es lo que puedo informar. Propuesta no hubo, porque de antemano nos dijeron que él quiere seguir en Europa", sentenció.