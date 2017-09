¿Claudio Pizarro al Barcelona? La equivocada versión de los medios ¡Aquí la verdad!

Claudio Pizarro, sin equipo todavía, fue materia de múltiples anuncios en la prensa que lo vinculaban como refuerzo y reemplazo de Dembelé en Barcelona, nada menos, según Mundo Deportivo de España. Aquí la verdad.



1. Una opinión:

No fue una noticia o información, y mucho menos un trascendido o rumor, fue parte de una columna de opinión del periodista español Xavier Muñoz en el portal Mundo Deportivo en referencia a la lesión de Dembélé y un hipotético fichaje en su reemplazo.



2. La selección de jugadores de Mundo Deportivo:

"Entre los futbolistas que encajarían en ese perfil, MD (Mundo Deportivo) ha seleccionado los siguientes", cita la columna. Es decir, para el periodista Xavier Muñoz, y su medio, Claudio Pizarro es uno de sus favoritos que cumple una peculiar condición: "Jugador que ahora mismo esté sin equipo y no tenga contrato en vigor".



3: Barcelona no fichará, no fichará, no fichará...

"La única solución que tendría el club azulgrana sería fichar a un jugador que ahora mismo esté sin equipo y no tenga contrato en vigor, algo que el club no contempla", así de contundente. El periodista dejó en claro que Barcelona no va a contratar a nadie.

4. Mercado cerrado y poco atractivo:

Incluso, Muñoz aseguró que Claudio Pizarro y los otros cinco jugadores (Diego Capel, José Antonio Reyes, Mark González, Patrick Ebert y Giuseppe Rossi) pertenecen a "ese mercado restrictivo y precario. Más todavía que el de invierno". Vale decir, que dentro de lo pocos jugadores rescatables, en el supuesto muy bien negado del periodista, Pizarro entra en esa lista. Pero nada más. No hay margen para otra interpretación, es fulminante.



5. Priodidad el equipo filial:

"Pero, viendo sus circunstancias, aún parece más justificado que el Barcelona no mueva ficha ahora, sobre todo teniendo un filial en Segunda A", una vez más Xavier Muñoz, opina que los azulgranas priorizarían a cualquier jugador de su equipo filial.

Conclusión:



* Claudio Pizarro no está en los planes de Barcelona. Ni nada que se le asemeje.

* La publicación de Mundo Deportivo es clara, directa y no tiene margen de error.

* El periodista Xavier Muñoz es especifico en señalar que se trata de una mención personal sobre un supuesto con las restricciones precisas.

