Claudio Pizarro era el sueño de los hinchas de Alianza Lima, pero estos ya pueden irse despertando. Porque el 'Bombardero' reveló que no tiene ninguna intención en volver al Perú y jugar por el cuadro íntimo, pese que hace una semana se deslizó la posibilidad que se ponga la camiseta blanquiazul por seis meses.

Claudio Pizarro dio una entrevista a la cadena Fox Sports (que podrá verse este sábado a las 8:30 a.m.) y fue contundente sobre la chance jugar por los victorianos. "Es muy probable que me quede en Alemania porque mis hijos han nacido aquí y están acostumbrados a la cultura. Irme para allá (el Perú) significaría estar lejos de ellos. El tema de la seguridad también está muy complicado por allá”, dijo el delantero de 38 años y al que el Werder Bremen decidió no renovar contrato debido a su veteranía.

Pizarro

"Claudio Pizarro tiene las puertas abiertas en Alianza Lima", había dicho hace unos días el entrenador 'grone' Pablo Bengoechea, aunque ya quedó claro que Pizarro les cerró las puertas y les puso candado. El 'Bombardero', que actualmente no tiene club, también se refirió en la entrevista, a la posibilidad de ser entrenador.

"No me veo como entrenador, pero si lo fuese, sería un maniático, un Guardiola, sí, analizaría mucho, estaría pendiente del rival, estaría pendiente de mis jugadores", puntualizó Pizarro quien jugó en Alianza Lima hace 19 años y no lo volverá a hacer.