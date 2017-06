Claudio Pizarro fue cliente de lujo en restaurante de Cuto Guadalupe [FOTOS] 

Claudio Pizarro, ex capitán de la selección peruana tuvo un encuentro más que feliz con sus ex compañeros del fútbol de la Blanquirroja y de sus inicios como el Deportivo Pesquero de Chimbote, el lugar? no podía ser otro que el restaurante de Cuto Guadalupe en La Perla.



Claudio Pizarro, fue el invitado por su ex compañero en la selección peruana, Juan Vargas, quien llegó junto a Gregorio Bernales, capitán del Deportivo Pesquero y que le dio sus primeros consejos al 'Bombardero' antes que fuera fichado por Alianza Lima.



Junto al 'Goyo' también llegaron Paolo Maldonado, John Galliquio y también un histórico como Julio Meléndez quienes se juntaron en 'Cuto 16' donde Luis Guadalupe se portó como el mejor anfitrión. "Con Pizarro coincidimos en una concentración yo estaba en la Sub 20 y él estaba en la Sub 15 y desde allí hicimos amistad", comentó el popular el ex zaguero crema.





Juan Vargas organizó comida para agasajar a Claudio Pizarro Juan Vargas organizó comida para agasajar a Claudio Pizarro

Claudio Pizarro como amigo de la casa pidió tres tipos de potajes que son muy difíciles de encontrar en la fría Bremen, como un ceviche mixto. También pollo al horno y probar la Carapulcra con sopa seca hecha por las manos de su hermana (Diana) y de la querida 'Mamá Prince'.



Claudio Pizarro regaló camiseta de Bremen a Cuto Guadalupe Claudio Pizarro regaló camiseta de Bremen a Cuto Guadalupe

Risas, anécdotas, y muy buen ambiente fue el que se vivió al rededor de la mesa. Claudio Pizarro, con la promesa de repetir la jornada que se selló con abrazos, grupo de whatssap y una camiseta de los 'Largartos' uno de los adornos más preciados en la pared de la familia Guadalupe.