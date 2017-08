Claudio Pizarro: Delantero elegiría este club turco antes que volver a Alianza Lima [VIDEO]

Claudio Pizarro, uno de los jugadores más importantes en la historia de la Bundesliga, tiene la decisión de jugar un par más de años al fútbol y no lo haría en Alianza Lima, como lo esperan los miles de hinchas victorianos, sino que lo haría en la liga de Turquía donde Samsunspor ha hecho llegar una oferta al goleador peruano.



Claudio Pizarro, ex Werder Bremen, habría sostenido ya un diálogo previo con el equipo de la segunda división, según asegura el portal 'Samsunhaber' y que el 'Bombardero' es el gran objetivo de su entrenador, el exdefensor turco, Alpay Özalan.



Fue el propio técnico del Samsunspor quien contó a los medios que están buscando un jugador con las características de acerca al de Claudio Pizarro y que de no mediar otros inconvenientes el peruano sería presentado la próxima semana.



Estos planes de Claudio Pizarro, termina por romper la ilusión de los cientos de miles de hinchas blanquiazules que esperaban que con la obtención del Torneo Apertura, el delantero decidiera regresar a Perú conseguir el título esta temporada con Alianza Lima.