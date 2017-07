Claudio Pizarro: Este equipo de la Bundesliga 2 le prepara una oferta [VIDEO]

Claudio Pizarro terminó una larga relación con el Werder Bremen, que decidió no continuar con el peruano en sus filas debido a que su promedio de edad no iba en relación con la del resto del plantel.



Claudio Pizarro, por su parte, agradeció a nombre de su familia, todo el tiempo que estuvo en el Werder Bremen y aclaró que está evaluando seguir un año más jugando al fútbol. En medio de esta situación un club se ha puesto la pilas: Fortuna Düsseldorf equipo ya trabaja sobre un puente para tener al peruano en esta temporada.



Fue el diario Rheinische Post, quien reveló esta oferta por Claudio Pizarro de parte de este equipo de la Segunda División, pero que no está dispuesto a sacrificar todo su presupuesto en el 'Bombardero'.



El matutino asegura que Claudio Pizarro ganaba una cantidad cercana a los 2.5 millones de euros al año en Werder Bremen, pero lo que puede ofrecer el fortuna es una cifra muy cerca a la mitad de dicha cantidad. El encargado de las negociaciones sería el directivo Uwe Klein quien con el aporte del peruano planea tentar el ascenso a la Bundesliga.