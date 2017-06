Claudio Pizarro: Por este motivo no le renovaron en Werder Bremen [VIDEO]

Claudio Pizarro no pensó que su salida de Werder Bremen sería tan fría. El delantero histórico de la Bundesliga, que está cerca a cumplir los 39 años, se habría enterado hoy que no está en los planes del club luego que el entrenador no lo incluyera en la lista de trabajos físicos para el inicio de pretemporada.



Claudio Pizarro había comentado algunos meses atrás que su idea era permanecer un año más jugado en Werder Bremen, superar su propio record de goles en el torneo alemán y luego retirarse del fútbol profesional para convertirse en representante de futbolistas.



Pero la realidad golpeó a Claudio Pizarro, pues según publica el portal alemán 'SPORT 1', la directiva de Werder Bremen fue tajante en el argumento principal para no renovarle contrato:. "Pizarro es demasiado viejo", dijo portal. Asimismo, el club publicó una foto del nuevo uniforme en redes sociales y en el cuadro no aparece el peruano.



¡Les presentamos nuestra nueva equipación local para la temporada 2017/18! 👕💚



¿Qué les parece? 😊#Werder pic.twitter.com/UC6MINc5IY — SV Werder Bremen ES (@werderbremenES) 28 de junio de 2017

Claudio Pizarro tampoco tuvo el apoyo de su técnico, Alexander Nouri, quien presentó un informe donde el 'Bombardero' estuvo mucho tiempo lesionado y tuvo muy poca cuota goleadora en la temporada 2016-2017.