Claudio Pizarro: Portal de Bundesliga habla sobre retiro de 'Bombardero' [VIDEO] 

Claudio Pizarro esta cada vez más cerca del retiro y el portal de la Bundesliga asegura que en cuestión de semanas el 'Bombardero' haría el anuncio ante la prensa alemana. El delantero del Werder Bremen que ya se encuentra recuperado de su lesión en la espalda, dejó abierta esta posibilidad de colgar definitivamente las botas en una nota para el medio oficial del campeonato alemán.



Claudio Pizarro, tras 21 años de carrera aseguró que las señales físicas determinarán su retiro. "A veces el músculo no se puede recuperar más y aparecen las lesiones. Si esto pasa a menudo entonces habrá llegado el momento de decir: Se acabó", declaró Pizarro, señaló el '14' del Werder Bremen.



Claudio Pizarro, además dice estar 'preparado' para este difícil momento. "No podré hacer lo que me gusta". Por tanto, los próximos partidos serán "cruciales", en palabras del propio 'Bombardero de los Andes'.



Ahora Claudio Pizarro solo espera terminar de la mejor manera la temporada: "Ahora invierto toda mi energía en continuar mi carrera". Tras jugar 73 minutos ante el RB Leipzig y anotar el gol del empate en la visita a Leverkusen, Pizarro quien termina su contrato en verano hizo una sentencia. "Mi cuerpo me dirá en algún momento que no puedo jugar más".