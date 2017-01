Claudio Pizarro y una triste escena al salir lesionado con el Werder Bremen [VIDEO]

¡De malas! El duelo ante Bayern Múnich parecía una gran oportunidad para Claudio Pizarro, que no había marcado en la presente temporada tras salir de un dura lesión. Sin embargo, el 'Bombardero' volvió a sufrir con el Werder Bremen.



Minuto 16 del partido, Claudio Pizarro intentaba superar a un rival del Bayern Múnich y pasó lo que menos quería. El delantero se tocó la parte posterior del muslo y mandó la pelota al lateral. Se había lesionado ante su ex equipo luego de un duro inicio de año con Werder Bremen.



Claudio Pizarro no lo podía creer, su rostro de frustración lo decía todo. ´Pizza' hizo la señal de cambio, sabía que no podía continuar jugando. Y pese al intento de los paramédicos de reengancharlo al partido, dos minutos más tarde (18'), fue reemplazado por Maxi Eggestein.



"Tanto había esperado este partido Pizarro, declarado esto por él mismo. Explicando lo especial que representa enfrentar al Bayern Múnich. Incuso habiendo dicho que esperaba anotar hoy", dijo el comentarista de Fox Sports durante la transmisión.