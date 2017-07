Claudio Pizarro: Werder Bremen no le renovó contrato y así lo despidieron

Werder Bremen no le renovó contrato a Claudio Pizarro. El delantero peruano de 38 años tendrá que buscar otro club para la temporada 2017-2018. ¿Fichará por algún club de Perú? El tiempo lo dirá.



"Claudio Pizarro no disputará la temporada 2017/18 con el Werder Bremen. Su contrato con el club no ha sido ampliado", comunicó el club a través de sus redes sociales.



"¡Muchas gracias por todo lo que nos has dado, Piza! ¡Siempre estarás en nuestros corazones!", despidieron a Claudio Pizarro, quien regresó al cuadro alemán por tercera vez en 2015.



Justamente fue, Werder Bremen, el equipo que llevó a Claudio Pizarro a Europa en 1999 tras su paso por Alianza Lima. Y hoy es el máximo goleador histórico de los 'zorros'. ¿Cuál será su futuro inmediato?