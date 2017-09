Colombia vs Brasil: EN VIVO Día, hora y canal del partido por Eliminatorias Rusia 2018

Colombia vs Brasil: EN VIVO Día, hora y canal. El cuadro 'Cafetero' recibe a la 'Canarinha' por la fecha 16 de las Eliminatorias Rusia 2018 en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. En esta nota revisa todos los detalles del encuentro. ¡No te lo pierdas!



Colombia y Brasil se verán las caras este martes desde las 3:30 p.m. (hora peruana) por la señal de Movistar Deportes (canal 3 y 703 HD). Mientras que en tierras 'colochas', también a la misma hora, será transmitido por Caracol Televisión y Fox Sports.



Colombia vs Brasil: Revisa los horarios y canales de transmisión de este partidazo por Eliminatorias Rusia 2018



México: (3:30 p.m.)

Perú: (3:30 p.m. / Movistar Deportes)

Colombia: (3:30 p.m. / Caracol Televisión, Fox Sports)

Ecuador: (3:30 p.m. / Ecuavisa, Gama TV)

Venezuela: (4:30 p.m. / Meridiano TV)

Bolivia: (4:30 p.m. / Bolivia TV, Tigo Sports)

Paraguay: (5:30 p.m. / SNT, Tigo Sports)

Chile: (5:30 p.m. / Mega, Fox Sports)

Uruguay: (5:30 p.m. / VTV, GolTV)

Argentina: (5:30 p.m. / TV Pública, TyC Sports)

Brasil: (5:30 p.m. / SporTV, Globo)

España: (10:30 p.m.)



Colombia podrá recuperar a su máxima estrella para enfrentar a Brasil: James Rodríguez, quien no estuvo en el duelo frente a Venezuela del último jueves. El delantero de Bayern Munich estará desde el arranque junto al 'Tigre', Radamel Falcao, en la delantera.



Pero al frente tendrán a un poderoso Brasil. Los de Tite', ya clasificados a Rusia 2018, tienen una plantilla de temer. Neymar, Coutinho, Paulinho, Jesús, Alves, Marcelo, entre otros, conforman el gran once que marcha invito hace 9 partidos en la eliminatoria.



Colombia, segundo en la tabla de posiciones con 25 puntos, debe ganar sí o sí a Brasil para no complicarse en la tabla, ya que entre el segundo y el octavo lugar hay 5 puntos de diferencia a falta de 3 jornadas para su fin.

#FCFDato



Promedio de gol de Colombia en el proceso de José Pékerman: en 66 juegos 106 goles, 1,6 por encuentro. pic.twitter.com/Jzq2P5zux4 — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) 2 de septiembre de 2017