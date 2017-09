Colombia vs Brasil: EN VIVO EN DIRECTO. El cuadro 'Cafetero' recibe este martes a la 'Canarinha' en el Estadio Metropolitano de Barranquilla por la fecha 16 de las Eliminatorias Rusia 2018. El choque arrancará a las 3:30 p.m. por la señal de Gol Perú. ¡No te pierdas las incidencias de este partidazo con el MINUTO a MINUTO!



El Colombia vs Brasil pinta como uno de los duelos más atractivos de la jornada, ya que se enfrentarán dos selecciones plagado de figuras mundiales. James Rodríguez y Falcao para los dueños de casa, mientras que en la visita estará Neymar, Paulinho y Coutinho. Solo por mencionar algunos.



De hecho, en Colombia, recuperarán a James Rodríguez, quien no estuvo ante Venezuela el último jueves por lesión. "Me siento bien", escribió el '10' colombiano en sus redes sociales previo al encuentro con Brasil por Eliminatorias Rusia 2018.



Brasil llega a este duelo frente a Colombia luego de ganar 2-0 a Ecuador en condición de local con goles de Paulinho y Coutinho. Los de Tite continúan sumando victorias consecutivas y ya van 9 en las Eliminatorias Rusia 2018.



Pero al frente estará Colombia, que empató 0-0 con Venezuela en la anterior jornada. El equipo de José Pékerman necesita ganar sí o sí ante su hinchada para mantener su lugar en la tabla de posiciones (segundo con 25 puntos). Pues, como se sabe, todo está muy apretado.

#FCFDato



Promedio de gol de Colombia en el proceso de José Pékerman: en 66 juegos 106 goles, 1,6 por encuentro. pic.twitter.com/Jzq2P5zux4 — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) 2 de septiembre de 2017

Brasil ya está clasificado a Rusia 2018. Igual, querrán seguir aumentando sus números en verde. La 'Canarinha' acumula 26 goles a favor y apenas recibió 2 goles en 15 fechas de las Eliminatorias. Todo un récord que cualquier rival debe tomar en cuenta antes en enfrentarlos.



En Colombia, Radamel Falcao es el que mejor viene para el duelo ante Brasil en Barranquilla. El 'Tigre' es el líder de la tabla de goleadores en el fútbol francés. Suma 7 tantos en 4 partidos con el Mónaco.



Con James Rodríguez y Radamel Falcao en el ataque, Colombia espera llevarse el encuentro ante Brasil, ya que en su último partido de local por Eliminatorias (Bolivia), apenas pudieron ganar 1-0.



Mientras que Brasil, con todas sus estrellas, buscará malograr la fiesta a Colombia ante su hinchada y seguir en lo más alto de las Eliminatorias Rusia 2018 de esta parte del mundo.