Colombia vs Venezuela: EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE Eliminatorias Rusia 2018

Colombia vs Venezuela: EN VIVO EN DIRECTO. El cuadro 'cafetero' visita este jueves a la 'binotinto' por la fecha 15 de las Eliminatorias Rusia 2018 en el Polideportivo de Pueblo Nuevo de San Cristóbal. En partido arrancará a las 4:00 p.m. (hora de Perú) por Movistar Deportes. Mientras que en Colombia irá a las 5:00 p.m. por TV Caracaol.



Colombia buscará los 3 puntos de visita ante Venezuela para mantenerse en los más alto de la tabla de posiciones de las Eliminatorias Rusia 2018. El equipo de José Pékerman es segundo de la clasificación con 24 unidades. ¿Se llevarán la victoria en San Cristóbal? No te pierdas las incidencias de este partido por Trompe.pe.

Al frente estará Venezuela, que intentará darle una alegría a un país que sufre y llora por los enfrentamientos sociales. La 'binotinto' ya no tiene opciones de clasificar a Mundial de Rusia, por lo que piensan en Catar 2022.



Colombia no podrá contar con su máxima estrella: James Rodríguez. El delantero se viene recuperando de una lesión sufrida con el Bayer Munich. Igual, el '10' se encuentra concentrado con su selección y espera llegar para el duelo ante Brasil en Barranquilla el próximo martes por la fecha 16 de las Eliminatorias Rusia 2018.



¿Quién reemplazará a James Rodríguez? El DT argentino José Pékerman podría alinear Edwin Cardona de Boca Juniors o a Giovanni Moreno del Shanghái Greenland Shenhua chino. La otra opción es Macnelly Torres del Atlético Nacional.



El que sí estará ante Venezuela para cazar los goles es Radamel Falcao, quien es el goleador de la Liga de Francia con el Mónaco. El 'Tigre' registra 7 goles en 4 partidos, cifra demoledora que que todo rival debe tener en cuenta. El 'cafetero' llega con el ánimo al tope para vencer la red de los 'venecos'.



Venezuela, por su parte, convocó a 7 jugadores que estuvieron en el último Mundial Sub 20 (subcampeón). El técnico de la 'vinotinto', Rafael Dudamel, ya empieza a trabajar pensando en el Mundial de Catar 2022.

Colombia vs Venezuela: Alineaciones probables



Colombia: Ospina; Arias, Sánchez, Zapata, Fabra; Barrios, Sánchez, Cuadrado, Cardona, Moreno; Falcao.



Venezuela: Faríñez; González, Velázquez, Chancellor, Hernández; Rincón, Herrera; Savarino, Martínez, Otero; Rondón.