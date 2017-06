Comerciantes Unidos: Camilleros botaron a jugador de Boston River por demorar partido [VIDEO]

Para no creerlo. Un grupo de camilleros peruanos protagonizaron bochornosa imagen a nivel internacional. Todo porque un jugador uruguayo de Boston River no quiso ser retirado del campo en el choque frente a Comerciantes Unidos por la Copa Sudamericana.



Esto pasó en el minuto 80 de la parte final del partido, cuando Comerciantes Unidos y Boston River igualaban 1-1. El futbolista Etcheverry quiso hacer tiempo y se negó a salir con los camilleros.



Los hombres lograron cargarlo y lo sacaron corriendo hasta la línea final del campo, donde lo botaron como si fuera cualquier cosa en lamentable escena en la cuidad de Huancayo.



"Ayer pasó lo mismo con Alianza-Independiente (también por la Copa Sudamericana en Matute)", dijo uno de los comentaristas de Fox Sports. Comerciantes Unidos no pudo revertir el 3-1 de la ida y quedó eliminado del torneo internacional.