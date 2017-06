Comerciantes Unidos vs Boston River: EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE Vuelta por Copa Sudamericana

Comerciantes Unidos vs Boston River: EN VIVO EN DIRECTO. El cuadro de Cutervo enfrenta este jueves a Boston River de Uruguay por el pase a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana en el Estadio de Huancayo. Comerciantes Unidos tiene que revertir un 3-1 de la ida. El partido arranca a las 5:15 p.m. por la señal de Fox Sports 3.



El Comerciantes Unidos vs Boston River se disputará en la ciudad de Huancayo, en el centro del territorio peruano, dado que el estadio Juan Maldonado Gamarra, del municipio de Cutervo, donde el cuadro peruano juega sus partidos de local, es de césped sintético, sin iluminación, y no cumple con otros requisitos para acoger partidos internacionales como la Copa Sudamericana.



La victoria por 3-1 lograda por Boston River en el partido de ida, jugado hace tres meses en Montevideo, obliga a Comerciantes Unidos a ganar por al menos tres goles de diferencia para avanzar a la siguiente ronda del certamen internacional.



Tras una tensa negociación entre ambos clubes, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) aceptó que el partido entre Comerciantes Unidos y Boston River se dispute en el Estadio Huancayo, a pesar de la inconformidad de los uruguayos, que preferían jugar en la costa.



En Huancayo, Comerciantes Unidos no tendrá una gran cantidad de hinchas, pero a cambio jugará a favor los 3.200 metros de altitud sobre los que se asienta la capital de la región Junín.



Para evitar verse demasiado afectados por la altura, Boston River tiene previsto llegar a Huancayo poco antes del inicio del partido, según anunció esta semana el técnico del conjunto uruguayo, Alejandro Apud.



"No hay mucho misterio con la altura. Lo único bueno es ir unos 10 días antes para hacer la adaptación, pero eso no era posible. Entonces vamos a dormir en Lima y llegar a la hora del partido a Huancayo", dijo Apud.



Comerciantes Unidos vs Boston River: Alineaciones probables



Comerciantes Unidos: Exar Rosales; Christian Laura, Kike Rodríguez, Luis Copete, Willy Rivas; Flavio Gómez, Jean Tragodara, Luis Mayme, José Rosell; Jankarlo Chirinos y William Palacio. Entrenador: Óscar Ibáñez.



Boston River: Adrián Berbia; Pablo Álvarez, Adolfo Barán, José Etcheverry, Darwin Ávila; Guillermo Fratta, Diego Scotti, Pablo Ceppelini, Robert Flores, Bruno Foliados; y Facundo Rodríguez. Entrenador: Alejandro Apud.