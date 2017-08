Conor McGregor se enfrentó el pasado sábado a Floyd Mayweather, en la denominada 'Pelea del siglo'. A pesar de perder por Knock Out técnico, The Notorious ha labrado un gran camino para llegar a enfrentarse con 'El rey de los deportes de combate' y hay una persona que siempre ha estado presente: su novia, Dee Devlin.

Ellos se conocieron hace nueve años, en 2008, en una discoteca irlandés. En ese entonces, Conor McGregor era un veinteañero que soñaba con llegar a ser un peleador profesional. No tenía trabajo ni ingreso fijo. Vivía únicamente de los 188 euros de subsidio para desempleados. Aún así, Dee Devlin se enamoró del irlandés y se convirtió en su apoyo.

Por años, la muchacha, quien es un año mayor que Conor McGregor, lo llevó a sus entrenamientos en el gimnasio, preparó comida especial para que siga su régimen alimenticio y confió en que él se convertiría en el campeón que siempre soñó ser.

Por esa razón, Conor McGregor siempre le dedica sus triunfos y no duda en señalarla como la razón de su éxito. "Mi novia ha estado conmigo desde el principio. Me ha ayudado a lo largo de mi carrera. Si no fuera por ella probablemente no estaría donde estoy ahora hoy en día", reveló el irlandés.

De hecho, muy pocos peleadores presentan a sus parejas como la razón de sus triunfos. Conor McGregor, sin embargo, no duda en llenar de halagos a su novia. "Trabajó muy duro durante años y estuvo a mi lado cuando yo no tenía absolutamente nada. Solo tenía un sueño que le decía: ser capaz de que no trabajara, darle todo lo que siempre quiso y viajar por el mundo con ella me llena de orgullo. Me da fuerzas para seguir", comentó el luchador en una entrevista.

Conor McGregor también cuenta como trabaja duro todos los días para convertirse en el mejor y ganar dinero, que usaría en engreír a su novia y llenarla de regalos. Y así lo hizo. Ahora, gana millones y se da el lujo de llevar a su novia de viaje y comprarle ostentosos regalos.

"Que yo haya podido lograr que ella ya no tenga que trabajar, darle todo lo que ella siempre ha querido y viajar por el mundo con ella me llena de orgullo. Me ayuda a seguir luchando", confesó Conor McGregor.

Ahora, la pareja ha recibido a su primer hijo, Conor Jack McGregor. Ellos se encuentran viviendo su mejor momento, luego de luchar para sobrevivir en la pobreza y llegar a tener una estabilidad económica que les permita formar una familia. Sin duda, una de las parejas más sólidas del círculo de luchadores.