¡Juerguea como si hubiera ganado! Conor McGregor hizo una presentación en el Surrender Nightclub en Las Vegas, luego de su pelea contra Floyd Mayweather. Por su actitud, nunca te hubieras dado cuenta que soportó 10 rounds contra el favorito de la noche, Money Mayweather. Mucho menos que perdió la pelea que lo podía convertir en el 'Rey de los deportes de combate'.

A pesar de su derrota, McGregor se fue de fiesta a un conocido club de Las Vegas, donde celebró como si hubiera ganador el cinturón. "Esto no terminó de la manera que hubiéramos querido pero todavía podemos festejar como si lo hubiera hecho", expresó Notorious.

Siendo justos, pocos tenían confianza en que Conor McGregor superara tantos rounds contra el supremo campeón, Floyd Mayweather. Puede ser por eso que celebró su resistencia en los 10 rounds como una victoria. Y el público parecía coincidir en que tal aguante merecía ser celebrado.

Con pancartas gigantes de Conor McGregor, vitoreando su nombre y al ritmo de "Jucy" de Biggie y "All the Way Up" de Fat Joe; la estrella de las artes marciales, Notorious MMA, divirtió a los cientos de personas que se reunieron para verlo luego de la pelea.

Mayweather le dio una paliza a McGregor y conquista el ansiado 50-0



Floyd Mayweather derrotó a Conor McGregor por nocaut técnico, al apabullarlo con una combinación de golpes contra las cuerdas, en el décimo asalto y se coronó como el verdadero 'rey de los deportes de combate', en Las Vegas, Nevada.

Floyd Mayweather sabía que un nocaut sería la cereza perfecta del pastel para su carrera. Por ello buscó terminar el combate, con un boxeo hacia adelante, como hace años no lo hacía.

Al final de noveno round, Mayweather ya tenía a McGregor al filo del nocaut y en el asalto 10, el árbitro Robert Byrd, al ver que el irlandés no respondía los ataques de 'Money', paro el combate y le dio la victoria a Floyd Mayweather.

De esta manera, Floyd Mayweather confirmó los pronósticos que lo daban como favorito y logro su victoria número 50 en su carrera como profesional.