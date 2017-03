Conor McGregor: Grúa se llevó su lujoso Lamborghini de 230 mil dólares por esta razón

No importa quién seas, las normas de tránsito hay que cumplirlas siempre. Esta vez, el famoso peleador de la UFC, Conor McGregor, no hizo noticia por alguna de sus victorias en el ring, sino por una infracción en las calles de Dublín, en Irlanda. ¿Qué pasó?



Resulta que Conor McGregor no respetó las normas de tránsito y sufrió las consecuencias. El luchador dejó su lujoso Lamborghini Huracan Avio estacionado sobre la línea amarilla y una grúa no tardó en llevárselo. ¿No sabía que eso estaba prohibido? Ojo que fue en su país de origen.



Lo curioso es que hace algunos días Conor McGregor se jactó de su nueva máquina en sus redes sociales, diciendo que era el único en Irlanda y que su intención es llevar más coches exclusivos para vender. ¿Se trata de un nuevo negocio?

This Lamborghini Huracan Avio is the only one of it's kind in Ireland! We are in the process of building a network here where we will bring multiple high end luxury motor vehicles on to Irish shores for sale and supply! Our roads will look very different in years to come and it starts NOW! Check them out and stay tuned! We are only just warming up with this beast! Something BIG is coming! Una publicación compartida de Conor McGregor Official (@thenotoriousmma) el 25 de Mar de 2017 a la(s) 3:53 PDT



El Lamborghini Huracan Avio de Conor McGregor está valorizado en 230 mil dólares, y seguramente no es el primer coche de lujo que el luchador de la UFC tiene en su garaje.