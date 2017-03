¿Copa América 2019 con 16 selecciones? Conmebol invitaría a España, Portugal, Francia e Italia

No, no es broma. La Conmebol quiere hacer más interesante la próxima Copa América (2019) que se realizará en Brasil. El ente deportivo planea ampliar de 12 a 16 participantes, además de las selecciones del viejo continente como Estados Unidos y México. ¿Qué te parece la idea?



Todo según un informe del medio brasileño "Globosporte", quienes aseguran que la Conmebol planea invitar a estas selecciones de Europa para la Copa América 2019. ¿De quiénes se tratan? Pues de España, Portugal, Francia e Italia. ¿Poco no? ¿Ya te hiciste la idea? Nosotros sí. Igual, todo es una posibilidad.



En el caso de España, no sería la primera vez que los invitan para participar de la Copa América. Anteriormente ya lo hicieron, solo que por un tema de calendario no podían sumarse. ¿Entonces cambiará la fecha del torneo para que estos países puedan venir? Habrá que esperar algún comunicado oficial.



Porque de ser así, Perú tendría la posibilidad de chocar con alguno (o algunos) de estos países durante el torneo. No cualquiera tiene la posibilidad de enfrentar a España, Portugal, Francia e Italia.