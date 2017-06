Copa Confederaciones 2017: Fixture, hora y canal de todos los partidos

La Copa Confederaciones 2017 se llevará a cabo entre el 17 de junio y el 2 de julio en cuatro ciudades diferentes de Rusia: San Petersburgo, Moscú, Kazán y Sochi. Esta edición, que será la décima que se realiza, convoca a los campeones de las 6 confederaciones, además del último campeón del mundo y el país organizador del Mundial 2018 (Rusia).



Separados en dos grupos, los 8 equipos lucharán por quedarse con la Copa Confederaciones 2017. ¿Qué selecciones participarán? Rusia, Alemania, Chile, Portugal, México, Australia, Camerún y Nueva Zelanda. En esta nota podrás conocer el fixture completo del certamen mundial.

Grupos de la Copa Confederaciones 2017

En Perú, la Copa Confederaciones 2017 será transmitido por Latina. A continuación revisa los cruces con horario peruano y sus sedes:



SÁBADO 17 DE JUNIO

Rusia vs. Nueva Zelandia

Grupo A

Hora: 10 a.m.

Estadio Krestovski / San Petersburgo.



DOMINGO 18 DE JUNIO

Portugal vs. México

Grupo A

Hora: 10 a.m.

Kazán Arena / Kazán



Camerún vs. Chile

Grupo B

Hora: 1 p.m.

Estadio de Spartak

Moscú



LUNES 19 DE JUNIO

Australia vs. Alemania

Grupo B

Hora: 10 a.m.

Estadio Fisht / Sochi



MARTES 20 DE JUNIO

Rusia vs. Portugal

Grupo A

Hora: 10 a.m.

Estadio de Spartak / Moscú



México vs. Nueva Zelanda

Grupo A

Hora: 1 p.m.

Estadio Fisht / Sochi



JUEVES 21 DE JUNIO

Camerún vs. Australia

Grupo B

Hora: 10 a.m.

Estadio Krestovski / San Petersburgo.



Alemania vs. Chile

Grupo B

Hora: 1 p.m.

Kazán Arena / Kazán



SÁBADO 24 DE JUNIO

México vs. Rusia

Grupo A

Hora 10 a.m.

Kazán Arena / Kazán



Nueva Zelanda Portugal

Grupo A.

Hora: 10 a.m.

Estadio Krestovski / San Petersburgo.



DOMINGO 25 DE JUNIO

Alemania vs. Camerún

Grupo B

Hora: 10 a.m.

Estadio Fisht / Sochi



Chile vs. Australia

Grupo B.

Hora: 10 a.m.

Estadio de Spartak / Moscú



MIÉRCOLES 28 DE JUNIO

Ganador Grupo A vs. Segundo Grupo B

Semifinal

Hora: 1 p.m.

Kazán Arena / Kazán



JUEVES 29 DE JUNIO

Ganador Grupo B vs. Segundo Grupo A

Semifinal.

Hora: 1 p.m.

Estadio Fisht / Sochi



DOMINGO 2 DE JULIO

P13 vs. P14.

Tercer y cuarto lugar

Hora: 7 a.m.

Estadio de Spartak / Moscú



G13 vs. G14.

Final

Hora: 1 p.m.

Estadio Krestovski / San Petersburgo