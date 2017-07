Copa Confederaciones: El Bombardero analiza el éxito de la selección de Alemania [VIDEO]

Del saque somos carnecita... Alemania campeón mundial de Brasil 2014 en mayores. También Sub-21 en Polonia 2017 (el último sábado). Ahora, el rey de la Copa Confederaciones con pura chibolada pensando en el cambio generacional. Y no tienen un Messi, Cristiano Ronaldo ni Neymar. Y por siaca, no son panzers ni tanques. Tocan en primera, driblean, hacen un fútbol vistoso y compacto. Todos atacan y defienden con dinámica. No ves un solo jugador parado. Esto no es casualidad. Esto se llama TRABAJO. Procesos con gente capacitada y no con charlatanes. Los chicos de ayer han pasado por un Centro de Alto Rendimiento, al que solo dos de aquellos que jugaron la final con Argentina no asistieron porque eran muy tíos. Esa parada de pecho de Götze y empalmada que les dio el título en los suplementarios, la practican a diario en las categorías menores. Crearon máquinas para control de balón y para mejorar la técnica. Están en los campos y complejos de toda la Bundesliga, Segunda y Tercera. Hasta en los barrios. A su mentalidad ganadora, le sumaron estilo. Copiaron el modelo de la escuela holandesa. Es por eso que hay 50 futbolistas para escoger para Rusia 2018. Los entrenadores constantemente siguen cursos y se rodean de excracks hasta en la parte administrativa. Un ejemplo: Klose, el máximo artillero de los Mundiales, chambea con los delanteros. Y esos señores no están queriendo vender a alguien para agarrar su tajada, están hambrientos por más gloria. Aquí Neneka, Agapito y Honores son preparadores de arqueros. No son ni taco 5. A su ma’re...



Estamos en la época de la carreta. Con Ricardo Gareca, que no tiene plan A, B, C ni D. Solo está confiado en la mesa. Si el TAS falla a favor de Bolivia, se acaba el cuento. A mí me da vergüenza escribir esto. Luchamos por 3 puntos que no ganamos en la cancha. Lo de Daniel Ahmed ya traspasó los límites. Último en los Sudamericanos. Le damos un cheque en blanco cuando lo botaron como un ‘dog’ de México. Sus colaboradores tienen pinta de timberos. Son los mismos que van a los partidos de la Copa Centenario y Federación y en su vida se hicieron tres pataditas. ¿Qué pueden escoger? Si no saben un carajo o no van. El ‘Turco’ está más preocupado en colocar a sus compatriotas en clubes de Primera. Que alguien me diga en qué hemos avanzado. Nuestro gran problema es que no elegimos bien. Ni en la Federación ni en las selecciones. Rexuxa...



La firme que no tenemos uno que juegue ni la mitad de Arturo Vidal y Alexis Sánchez. Mis respetos para el ‘Rey’, que corre los 90 minutos con la misma intensidad. Solo le falta terminar de arquero. Rechaza en su área y a los 10 segundos está metiendo un cabezazo en el palo de Ter Stegen. Eso lo hace cada vez que pisa una cancha. Y eso que se toma hasta el agua del florero. Lo de ‘Maravilla’ es impresionante. Cómo se saca a los defensores que le sacan el hacha. Los deja regados como conos. A Chile le falta un Paolo Guerrero para que sea completa. No cuenta con un 9 de jerarquía. Eduardo Vargas es suplente en Tigres de México. Qué rico equipo para meter, empujar y marcar en cada zona del verde. Todos se transforman. Bravos, corajudos. Van para adelante y con el balón abajo. También la tiran arriba. Tienen identidad y raza. Medel se fajaba con gente que le sacaba dos cabezas. Aquí al único que se hace sentir, como Carlos Zambrano, no lo llaman. Ayayayay.... Me voy, soy fuga.

Video: Alemania levanta la Copa Confederaciones