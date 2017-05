Copa Libertadores 2017: Razones de la desastrosa campaña de los equipos peruanos

Por: Moisés Pajuelo (@MoisesVPF)



Basta de poner tontas excusas a los pésimos resultados de los equipos peruanos en la Copa Libertadores. Existen razones por las cuales creer que una eliminación en la fase de grupos va más allá de los rivales o del pobre nivel futbolístico que hay en nuestro fútbol. Volvamos. ¿Hubo situaciones puntuales en cada caso? Repasemos al detalle cómo afrontaron Deportivo Municipal, Universitario, Sporting Cristal y Melgar, sus participaciones en la competencia internacional.



Deportivo Municipal: Los ‘ediles’ terminaron cuartos en el Descentralizado 2016 y clasificaron a la tercera fase de la Copa Libertadores 2017. Su rival: Independiente del Valle de Ecuador, en partidos de ida y vuelta. La dirigencia de ‘Muni’ mantuvo a su técnico, Marcelo Grioni, pero no a un grupo de jugadores que formaban su columna vertebral en su oncena. Rodrigo Cuba reemplazó a Aldo Corzo, Pier Larrauri a Pablo Lavandeira y el colombiano Danny Santoya por su goleador Maximiliano Velasco.



¿Cómo haces para que un “equipo nuevo” la rompa de inmediato en la Copa Libertadores si apenas realizaste la pretemporada y no contaste con suficientes partidos de preparación? Deportivo Municipal encaró de esta forma su partido con Independiente del Valle y cayó 1-0 en la ida, para luego ser eliminado en la vuelta con un 2-2 que los ecuatorianos encontraron en el último minuto de juego. Un claro ejemplo, además, de que los cambios hombre por hombre en cada puesto no necesariamente te garantizan el mismo (o mejor) resultado.

Universitario de Deportes: Rompieron, en cierto modo, el mercado de pases del medio. Alberto Rodríguez, Aldo Corzo, Luis Tejada, Arquímides Figuera, Alberto Quintero y Juan Manuel Vargas, fueron los jales que el club hizo pensando en la Copa Libertadores 2017. La billetera estaba llena en Ate. Universitario jugó la segunda fase del torneo y tuvo al frente a un modesto Deportivo Capiatá de Paraguay (¡cómo subestimaron a su futuro verdugo!), también en encuentros de ida y vuelta. Hasta aquí todo parece bien, salvo por un pequeño gran detalle que al final le costó caro: hizo un plantel de peso con un comando técnico de bajo nivel internacional (Roberto Chale de DT, con el Puma Carranza y Paolo Maldonado de asistentes). Un comando técnico cuya capacidad lo llevó a aplicar la mística y hacer ascos de la ciencia.



Universitario viajó a Paraguay sin preocupaciones y se llevó un sorprendente triunfo 3-1 ante Deportivo Capiatá, donde primó el desempeño individual sobre el colectivo. ¿Y qué pasó en el choque de vuelta? Los de Chale salieron al campo del Monumental sin una idea de juego, creyendo que el rival haría lo mismo que en la ida. Jamás supieron si deberían jugar al ataque o a la defensa. Resultado: los paraguayos ganaron 3-0 y eliminaron a los cremas de la Copa Libertadores. Luego no pudieron ganar un partido sino un mes después de lo ocurrido con Capiatá en Asunción (a Municipal 1-0). Al final cesaron a Roberto Chale y llegó el argentino Pedro Troglio.

Sporting Cristal: El club que seguirá buscando “su estilo de juego” cada vez que es eliminado de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Ese pensamiento también fue la razón por la que sacaron a Roberto Mosquera del banquillo celeste en 2013, cuando su equipo quedó a un punto de clasificar a octavos de final del torneo. Eso sí, dicho “requisito” sí vieron en Chemo del Solar, actual técnico bajopontino que llegó la presente temporada tras dirigir a San Martín en 2016. ¿Cómo le fue? Sigamos.



Primero le tocó enfrentar a Santos de Brasil en la fase de grupos. Empató 1-1 y parecía que su equipo competía. Pero en el Torneo de Verano había un rendimiento inestable que Chemo del Solar no pudo controlar. Su equipo goleaba un fin de semana y al otro perdía de manera inexplicable. Fue a Colombia e Independiente de Santa Fe lo goleó 3-0. El DT de Sporting Cristal, en vez de ser el líder del equipo en dicho momento, incendió el ambiente en el siguiente partido (Ayacucho FC). Perdió el control con su jugador Renzo Garcés en una lamentable escena por el que tuvo que pedir disculpas. Aquel día comenzó a pudrirse algo en el Rímac. Luego Cristal recibió dos goleadas de visita en la Copa Libertadores (5-1 ante The Strongest y 4-0 con Santos). Fue eliminado del torneo con apenas 2 puntos y miles de insultos por parte de sus hinchas.

Melgar: Si Juan Reynoso se molesta cuando su equipo gana, imagínense cómo estará ahora que Melgar hizo 3 puntos en su grupo tras los cero que hizo el año pasado en la Copa Libertadores. El ‘Cabezón’ hizo varios cambios en su equipo con respecto al del año pasado (hasta 6 variantes: Álvarez, Quina, Ascues, Santamaría, Hinostroza y Herrera). En Arequipa parecen conformarse con ser candidatos al título nacional del fútbol peruano, rol que vienen logrando hace varios años.



Los Melgar de Juan Reynoso no evolucionan, a tal punto que el colombiano Omar Fernández siempre es el más destacado. Esto sin mencionar al desaparecido Carlos Ascues, que parece ratificar por qué no fue tomado en cuenta en el Wolfsburgo de Alemania, dueño de su pase. Juan Reynoso ha decepcionado a muchos. Tiene una gran deuda en la Copa Libertadores.