Corinthians cerca de fichar al marfileño Didier Drogba

El club brasileño Corinthians informó este sábado que negocia la contratación del astro marfileño Didier Drogba, actualmente sin equipo, un fichaje inusual y de potencial alto impacto para el fútbol sudamericano.



Tras días repletos de versiones, un portavoz del 'Timao' confirmó a la AFP el interés por el ex atacante del Chelsea de 38 años, aunque aclaró que aún no hubo una oferta formal.



El director de fútbol del club, Flávio Adauto, dijo por su parte en una rueda de prensa en Sao Paulo que las conversaciones están avanzadas.



"Corinthians encaminó ayer (viernes) una respuesta aceptando las exigencias (de Drogba), que no son tantas, y envió un documento a un representante del atleta, diciendo que es posible atender sus pedidos", afirmó, según reprodujeron los portales deportivos Globoesporte y Lance.



"Las solicitudes encajan dentro de la realidad del fútbol brasileño", añadió.



Durante años uno de los centrodelanteros más letales del fútbol mundial, la carrera de Didier Drogba entró en declive en los últimos tiempos y está inactivo desde que salió del Montreal Impact tras un paso conflictivo por la Major League Soccer de Estados Unidos donde llegó a ser multado por negarse a salir de sustituto.



El jugador formado en Francia pasó buena parte de su estancia en Montreal padeciendo de dolores en la espalda.



Líder de la selección de Costa de Marfil en tres Copas del Mundo (2006, 2010, 2014), Didier Drogba también jugó en el Marsella francés, el Galatasaray de Turquía y el Shanghai Shenhua FC de China, entre otros.