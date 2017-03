Cristiano Ronaldo se burló de Danilo por su deficiente pase de pecho [VIDEO]

Los entrenamientos del Real Madrid siempre nos deja alguna acción en particular. Cuando la parte más dura del trabajo físico termina, los jugadores más representativos del conjunto blanco se juntan para realizar algunos jueguitos con la pelotita. Y Cristiano Ronaldo, como siempre, no podía estar ausente en este nuevo clip.



Pasa que el lateral Danilo, ex Santos y Porto, quiso realizar un pase con el pecho y terminó haciendo el ridículo frente a sus compañeros, que se burlaron del él por su deficiente ejecución al querer lucirse con la jugada.



Pero fue Cristiano Ronaldo el que "imitó" a Danilo para mofarse de su acción en los entrenamientos del Real Madrid. El portugués pidió un pase e hizo que la pelota le quedara en el pecho, burlándose cruelmente del lateral. Todo esto, claro, sin ser 'mala leche'.



El Real Madrid de Cristiano Ronaldo y compañía choca este domingo desde las 2:45 p.m. ante Real Betis en el Estadio Santiago Bernabéu por la fecha 27 de la Liga Santander.