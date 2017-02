Cristiano Ronaldo, la estrella máxima del Real Madrid, cumple hoy 32 años cargado de éxitos y nuevos trofeos en su vitrina como la Champions League, Eurocopa 2016 y otros individuales como el Balón de Oro o el premio The Best de la FIFA.



Cristiano Ronaldo, ahora cierra los ojos y antes de soplar su pastel pide recuperar ese buen momento del 2016, pues hasta ahora la suerte le ha sido esquiva en esta primer parte del año a tal punto que algunos hinchas los han pifiado.



Hoy Cristiano Ronaldo no podrá celebrar anotando un gol, pues el duelo que el Real Madrid tenía que jugar hoy ante Celta de Vigo quedó aplazado por un accidente en el estadio Balaídos.



Cristiano Ronaldo, cumple años el mismo día que otros jugadores famosos como Neymar o Carlos Tevez, lo cierto es que sus admiradores no han tardado en saludarlo a través de las redes sociales. En tanto su madre, también utilizó estos medios para colgar fotografías del CR7 cuando era un niño.