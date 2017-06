Cristiano Ronaldo: Estos clubes vuelan a Rusia para poder ficharlo [VIDEO]  

Cristiano Ronaldo, ha provocado un verdadero terremoto. Los medios portugueses han confirmado que no vuelve más al Real Madrid y medios españoles han recogido versiones de sus compañeros que han escuchado de su boca el deseo de no regresar a España. En medio de este escenario clubes como Manchester United ya están buscando comunicación para que CR7 vuelva al club de sus amores.



Cristiano Ronaldo se encuentra en Rusia a punto de jugar al Copa Confederaciones y hasta allá estarían llegado directivos de los principales clubes de Europa luego de enterarse de la posible salida de CR7 de Real Madrid. Junto a Manchester United, que tiene en contra la presencia de José Mourinho, se suma su vecino Manchester City al mando de Josep Guardiola, técnico que no tiene resistencia con el jugador.



Otro equipo con la suficiente cuenta bancaria de respaldo para tentar a Cristiano Ronaldo son el AS Mónaco y el Paris Saint Germain que mantiene diálogo permanente con Jorge Mendes, representante del jugador madridista.



Todos estos clubes son conscientes que si desean llevarse a Cristiano Ronaldo del Real Madrid tienen que desembolsar 200 millones de dólares como mínimo y luego negociar el salario del jugador que elevaría esta cifra a 400 millones.