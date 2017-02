Cristiano Ronaldo está de cumpleaños: Así lo saludó el Real Madrid [VIDEO]

Cristiano Ronaldo cumplió 32 años este domingo y con motivo de la efeméride el Real Madrid destacó en su página oficial los éxitos conseguidos por el delantero portugués.



"Cristiano Ronaldo cumple 32 años como el vigente Balón de Oro, premio The Best, campeón del mundo de clubes y doble campeón de Europa", subrayó el Real Madrid.



"El portugués", añade, "vivió un último año espectacular y repleto de títulos, en el que amplió su palmarés como madridista a 2 Champions League, 2 Mundiales de Clubes, 2 Supercopas de Europa, 1 Liga, 2 Copas del Rey y 1 Supercopa de España".



El Real Madrid recuerda que "además, en 2016 logró la gesta de ganar la primera Eurocopa con Portugal. Todos estos éxitos se completaron en el plano individual con su cuarto Balón de Oro, el primer The Best de la FIFA y su segundo premio de la UEFA al Mejor Jugador en Europa, entre otras muchas distinciones".



"Máximo goleador del Real Madrid, el delantero, que nació el 5 de febrero de 1985 en Funchal (Portugal), es el máximo goleador en la historia del club con 385 tantos en 373 partidos. Este fantástico ritmo goleador le permite ser el único futbolista de la historia con cuatro Botas de Oro, tres de ellas como madridista y una en el Manchester United. Esta temporada, Cristiano Ronaldo lleva 20 tantos y ha visto puerta en Liga (13), Champions (2), Mundial de Clubes (4) y Copa del Rey (1)", concluye la noticia.