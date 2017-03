Cristiano Ronaldo y el día que recibió a Kylian Mbappé en el Real Madrid [VIDEO] 

Cristiano Ronaldo no pudo hacerlo, Zinedine Zidane tampoco. las dos estrellas del Real Madrid, tuvieron hace poco tiempo una reunión con el jugador de moda en Europa, Kylian Mbappé, la 'Joya' del AC Mónaco, que con 18 años ha despertado el interés del mundo luego que su equipo eliminara al Manchester City de la Champions League.



Cristiano Ronaldo conoció Kylian Mbappé cuando el jugador francés fue invitado hace dos años por el Real Madrid a España para ser fichado en sus filas, pues ya despertaba interés durante los campeonatos de menores.



El nuevo diamante francés se reconoció hincha de Cristiano Ronaldo y reveló que a su corta edad tuvo que decirle que no a Zinedine Zidane quien intentó ficharlo como años atrás se había hecho con Varane, "Lo viví como un niño que ve al jugador más grande de la historia de Francia llamándole. Fue honesto conmigo, tuvimos una gran conversación. Al final no me uní al Real Madrid porque quería seguir en mi país, no quería salir tan temprano. Elegí al Mónaco y creo que hice una buena elección".



Los números que hoy muestra Kylian Mbappé son impresionantes pues esta temporada lleva anotados 17 goles con 10 asistencias en los 31 duelos que ha disputado. Aunque sus dos goles anotados al Manchester City son los que han despertado el interés de los clubes más grandes de Europa.