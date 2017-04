Cristiano Ronaldo dio el empate al Real Madrid con soberbio cabezazo [VIDEO]

Cristiano Ronaldo apareció en el momento que más se le necesitaba en el Real Madrid vs. Bayern Munich. El máximo goleador de la Champions League logró poner el 1-1 con un soberbio cabezazo que Neuer no pudo detener.



El gol del empate llegó en el minuto 76 del Real Madrid vs. Bayern Munich. Los bávaros se habían apoderado del encuentro y generaban más ocasiones de gol que el equipo dirigido por Zinedine Zidane.



Sin embargo, el Bayern Munich cometió el error de dejar libre un minuto a Cristiano Ronaldo, inmediatamente, un centro de Casemiro fue aprovechado por el luso, que libre de cualquier marca batió la portería de su rival.



Cristiano Ronaldo celebra el gol que le dio la tranquilidad al Real Madrid.