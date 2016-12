Cristiano Ronaldo esta lleno de manías, de poses y de caprichos. La estrella del Real Madrid y flamante Balón de Oro demostró que está completamente involucrado en la confección de los botines que lucirá el próximo año y la única certeza es que no serán de color negro.



Cristiano Ronaldo, es el primero en decir 'Esto se puede mejorar', comenta Max Blau, Vicepresidente de Nike, quien ya prepara el nuevo modelo que lucirá en La Liga y la Champions League para este 2017 y además que confesó que al portugués no le gusta usar calzado completamente negro, por una insólita razón.



"Cristiano Ronaldo y cada jugador tiene su color favorito. Está demostrado científicamente que el color de las botas activa sustancias químicas en la mente del jugador y cuando se sienten bien, juegan mejor. Por ejemplo, a Cristiano no le gusta usar botas negras porque dice que con el negro se ve lento y él quiere sentirse rápido", reveló el ejecutivo.



El ejecutivo asegura, además, que la nuevas botas de Cristiano Ronaldo jugarán un papel importante en sus próximo objetivos, más aún cuando el mismo CR7 este involucrado en el proceso de producción.