Cristiano Ronaldo: Esto dijo sobre su deseo de volver a Inglaterra [VIDEO]

Fue peor que una patada en los tobillos. Cristiano Ronaldo la estrella del Real Madrid, pasó momentos más que difíciles durante el interrogatorio que le hizo la Fiscalía de España por un presunto fraude a Hacienda, donde se le acusa de evadir un pago 17.6 millones de dólares y que lo hizo pensar en regresar a la tranquilidad fiscal que vivía en Inglaterra.



El portal portugués "Correio da Manha", puso en evidencia como vivió, Cristiano Ronaldo, todo el interrogatorio de las autoridades que en todo momento intentaron que el jugador del Real Madrid aceptara que había cometido un ilícito al evadir sus impuestos.



En este video revelador se observa a la jueza Mónica Gómez Ferrer, cuestionando al jugador más importante del Real Madrid, que por momentos se desesperó y levantó la voz, interrumpiendo a los magistrados: "¡Mireme a los ojos! Yo nunca oculté nada".



Cristiano Ronaldo, intentó en todos momento demostrar que siempre cumplió con los pagos de sus impuestos y que estos se los encargó a sus asistentes y una agencia que se encargaba de sus tributos, que al parecer habría engañado a jugador de Real Madrid. "Por eso es que… bueno, no voy a decirlo… me gustaría volver. Volver a Inglaterra", dijo el portugués y añadió: "Allí nunca he tenido problemas. Yo siempre voy a hacer lo que la ley me dice y ya está", añadió.



En otros episodios del interrogatorio Cristiano Ronaldo se pone nervioso y se quita el saco como una forma de incomodidad. "Hace calor aquí. Yo nunca pasé por esto. Me pueden buscar un agua que si no no sale la voz", dijo el jugador.

La figura del Real Madrid, también se excusó por el hecho de no encargarse directamente de esa clase de pagos. "Yo no soy listo, tengo 6 grado de estudios, pero tengo gente a la que pago a precio de oro para tratar mis cosas. Todo lo he dejado en manos del agente que trabaja para mí. Nunca he ocultado nada. He hecho las cosas bien", añadió Cristiano Ronaldo, quien aprovechó su suspensión para encargarse de estos temas y este miércoles pensar ya en su vuelta a la Champions League ante Apoel por el Grupo H.