Cristiano Ronaldo: Esto dijo cuando recibió homenaje por nuevo record [VIDEO]  

Cristiano Ronaldo, es amigo de los records y por la mañana recibió de manos del presidente de Real Madrid, Florentino Pérez, una camiseta en homenaje a sus 400 goles anotados con la camiseta merengue y que los alcanzó anotando un nuevo hat-trick en la Champions League. Lo que no creerás es la frase que nos regaló y que parece obra del mismísimo Reimond Manco.



Cristiano Ronaldo reconoció que este rendimiento en la Champios League no es casualidad. "Yo me siento muy bien, me preparé para estar bien en la fase final del campeonato y de la Champions. Obviamente, hay que tener el punto de suerte también, porque me preparé y las cosas están saliendo bien; no solo a mí, sino al equipo también. Estamos un pasito más cerca de la final de Cardiff, estoy contento, me siento afortunado y soy de este planeta", comentó CR7



Cristiano Ronaldo, confesó no tenía pesado anotar tantos goles con Real Madrid. "Es algo muy especial. Es una cantidad de goles muy grande, no me lo esperaba. Es fruto del trabajo de todo el equipo, de toda la gente que trabaja en el club y de la afición, que nos apoya siempre. Quiero intentar dar lo mejor en los años que tengo de contrato, marcar goles como siempre y que ganemos más títulos", añadió.





El capitán del Real Madrid reconoció que el equipo ha recuperado su juego. "Veo al equipo fenomenal. Ayer fue una prueba más de que el equipo está bien y con confianza. Ganar 3-0 es una barbaridad y el dominio que tuvo demuestra la frescura que tienen nuestros jugadores. Estamos muy motivados y queremos ir a la final de la Champions League", finalizó Cristiano Ronaldo.