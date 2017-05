Cristiano Ronaldo: Esto le dijo Fernando Torres en su pleito por la Champions League [VIDEO]

Cristiano Ronaldo, el héroe Real Madrid, tuvo un papel más que discreto en la semifinal ante Atlético Madrid en Champions League, pero su protagonismo no fue por otro gol, sino por el pleito que sostuvo con el español Fernando Torres quien intentó provocar una reacción y que se ganara la cartulina roja.



Cristiano Ronaldo, tras el gol de Isco hizo callar callar a la afición del Atlético Madrid en su propio estadio algo que no le gustó al capitán de los colchoneros y tampoco a Fernando Torres con quien tuvo un primer roce tras el choque de este con Keylor Navas.



Luego tras una falta contra Marcelo, Cristiano Ronaldo reprende a Carrasco y Fernando Torres se ha encarado para seguir con el pleito y hacerle 'Pisar el palito'. "¿Qué te pasa? ¡Payaso!". Pero CR7 no caería en la provocación y solo le respondió entre risas: "¡Para casa, tonto!". El 'Niño' rojiblanco replica con un duro: "¡Hijo de Puta!".



Para que la sangre no llegase al río fue necesaria la intervención del arbitro Cüneyt Çakir para que tanto Cristiano Ronaldo, ni Fernando Torres fueran expulsados.