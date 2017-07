Cristiano Ronaldo: Estrella del Real Madrid se habría 'bronqueado' con jueza ¡Malcriado! [VIDEO]

Cristiano Ronaldo no se estrena aún con el Real Madrid en la pretemporada, pero ya se juega su partido aparte. Nada menos que con el fisco español que lo acusa de evadir impuestos y podría aplicarle una multa millonaria. El jugador se presentó a declarar, pero las cosas no salieron muy bien.

Cristiano Ronaldo, según medios españoles, habría tenido un fuerte cruce verbal con la jueza de instrucción Mónica Gómez Ferrer. “Si no me llamara Cristiano no estaría aquí”, lanzó el delantero portugués generando el fastidio de la magistrada quien no dudó en contestarle en un tono bastante serio.

“No se equivoque, como usted se han sentado ahí otras personas anónimas. Usted está siendo encausado e investigado por un presunto delito fiscal según las pruebas que aporta la Fiscalía y sobre las que la Justicia tendrá que decidir", replicó la jueza, pero Cristiano, en tono malcriado, volvió a responder: ""No, no, todo esto pasa porque yo soy Cristiano Ronaldo".

De acuerdo con la fiscalía, Ronaldo declaró ganancias de 11,5 millones de euros entre 2011 y 2014 en una declaración fiscal presentada en 2014, cuando sus ingresos reales en ese periodo fueron de casi 43 millones de euros. Además, según la fiscalía, Cristiano 'intencionalmente' no declaró otros 28 millones de euros provenientes de sus derechos de imagen desde el 2015.