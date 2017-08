Cristiano Ronaldo fue expulsado, se descontroló y agredió al árbitro de Barcelona-Real Madrid [VIDEO]

Cristiano Ronaldo fue el gran protagonista del Real Madrid vs Barcelona en el duelo de ida de la Supercopa de España en el Estadio Camp Nou, donde anotó un golazo y luego fue expulsado tras polémica jugada en el área culé.



En el minuto 80, Cristiano Ronaldo marcó un gol de antología al Barcelona. El portugués llegó hasta el borde del área azulgrana y sacó un remate cruzado imposible para el portero Ter Stegen.



Cristiano Ronaldo celebró eufórico ante las tribunas del Camp Nou, incluso llegó a mostrar su camiseta tal y como lo hizo Lionel Messi en el Santiago Bernabéu la pasada temporada.



Las revoluciones de Cristiano Ronaldo estaban a mil. Y así fue que, minutos después, cayó en el área de Barcelona por contacto con el defensa Umtiti y el árbitro cobró simulación.



Cristiano Ronaldo recibió su segunda amarilla del partido y vio la roja. El delantero de Real Madrid no podía creerlo, perdió los papeles y empujó al hombre de negro.



Cristiano Ronaldo no podrá estar en el duelo de vuelta entre Real Madrid y Barcelona por la Supercopa de España. Al final el equipo de Zinedine Zidane se impuso 3-1.