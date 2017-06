Cristiano Ronaldo habló de Lionel Messi en entrevista que dio la vuelta al mundo [VIDEO]

Cristiano Ronaldo no se hace problemas para hablar de Lionel Messi. El portugués brindó una entrevista al periodista argentino Martín Liberman, de Fox Sports Argentina, en el que alabó al rosarino, su "compañero de profesión", como detalla el delantero de Real Madrid, en una nota que se dio la vuelta al mundo.



"¿Tu rivalidad con Lionel Messi lo hace la prensa", le preguntó Liberman a Cristiano Ronaldo. "Es un tema más de la prensa, que quiere vender y hacer su negocio. No sólo del fútbol, en la Fórmula 1, en el tenis, en cualquier deporte es así. No me gustan pero son parte del mundo del fútbol", detalló el CR7.



"No soy amigo (de Lionel Messi) pero somos compañeros de profesión y compartimos muchos momentos en los premios. Tengo una relación muy buena con él, no somos de comer juntos o venir a casa pero lo respeto y lo considero compañero de profesión, no rival. En los últimos diez años estuvimos siempre, quitando la última vez que no fueron los jugadores del Barcelona", añadió Cristiano Ronaldo.



"Claro que me gusta, me gusta ver a todos los buenos futbolistas y él es uno de ellos, es un crack. Disfruto mucho viéndole jugar. Cómo no me va a gustar una persona que no hace mal ninguno, al contrario", elogió.



"Cuando le preguntan a Messi de Cristiano, él también habla bien de mí. Mi relación con él es cordial y nos respetamos mutuamente", sentenció Cristiano Ronaldo en esta primera parte de la entrevista que dio a Fox Sports.