Cristiano Ronaldo: Por este insulto se perdería clásico ante Barcelona [VIDEO]  

Cristiano Ronaldo, significa un temor siempre que se para frente a Barcelona. Es por eso que los principales medios catalanes han pedido una sanción para la estrella del Real Madrid por un supuesto insulto al juez del partido ante Atlético de Madrid y que su sanción le impida jugar el clásico más popular del mundo.



Cristiano Ronaldo, no alcanzó un buen rendimiento y, al parecer, descargó su furia con el árbitro De Burgos Bengoetxea lanzandole una ráfaga de insultos y la prensa catalana ha tardado casi nada en publicar el video para que sea sancionado de oficio y se pierda el partido contra Barcelona.



En las imágenes se observa como Cristiano Ronaldo se queja por una acción no cobrada en favor del Real Madrid y lanza todo tipo de insultos, pero no se logra ver si estos eran dirigidos al juez o algún compañero detrás de él.



La intensión de los catalanes es que Cristiano Ronaldo sea sancionado como Lionel Messi en la Selección Argentina por ofender al árbitro en las Eliminatorias Rusia 2018. La Federación de Fútbol Español no se ha manifestado al respecto pero se espera que puedan analizar las imágenes para determinar si CR7 debería ser sancionado.