Cristiano Ronaldo lamentó haberle hecho esta broma a rival por su nuevo 'look' [VIDEO]

Cristiano Ronaldo pensó que su broma a su ex compañero del Real Madrid, el portero Diego López, no iba a ser captada por la televisión española. Esto ocurrió previo al encuentro contra Espanyol por la Liga Santander.



Cristiano Ronaldo estaba en el túnel de los vestuarios a punto de saltar a la cancha del Santiago Bernabéu. El portugués saludó a Diego López y lo molestó con su nuevo 'look'. ¿Qué le dijo?



"Te han puesto 3600 pelos, ¿eh?", bromeó Cristiano Ronaldo a Diego López, quien tomó con buen humor estas palabras del portugués. Sin embargo, segundos después, lamentaría lo ocurrido.



Álvaro Morata se percató que habían grabado a Cristiano Ronaldo y le avisó que no hable más, provocando el lamento del delantero del Real Madrid. ¿Será cierto lo de Diego López? Ojo que tenía poco cabello hace algunos años.