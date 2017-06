Cristiano Ronaldo le regaló esto a Martín Liberman luego de entrevista para Fox Sports [VIDEO]

Días previos a la final de la Champions League entre Real Madrid y Juventus en Cardiff, el periodista deportivo Martín Liberman entrevistó a Cristiano Ronaldo para Fox Sports. ¿Qué le regaló el portugués post nota? Esto contó el 'colorado' el último lunes.



"Al terminar la entrevista me preguntó qué iba a hacer después. Le dije que nos quedaríamos en Madrid y regresaríamos el viernes (a Argentina). ¿No vas a Cardiff?, me preguntó y le dije que no porque no había viajado para ver la final sino para verlo a él. ¿Pero quieres ir? insistió y le dije que sí pero no estaba acreditado. A la mañana siguiente me mandó un mensaje diciendo que tenía mis entradas", reveló Martín Liberman en "Debate Final" de Fox Sports.



Pero no fue el único regalo que tuvo Cristiano Ronaldo con Martín Liberman. El portugués también le preparó algo especial al hijo del periodista argentino, que cumplía años ese día.



"El día anterior (a la entrevista) puse en Instagram que era el cumpleaños de Blas (mi hijo). El día de la entrevista, Cristiano salió a darme el encuentro y fue directo donde Blas para darle una bolsa blanca. Era una camiseta firmada por él que decía 'Feliz cumpleaños, Blas'", detalló Martín Liberman.

Video: Cristiano le regaló camiseta firmada al hijo de Martín Liberman