Cristiano Ronaldo levantaría The Best frente a Lionel Messi y Antoine Griezmann [VIDEO] Cristiano Ronaldo, estrella del Real Madrid, cerraría su espectacular 2016 levantando mañana el nuevo premio de la FIFA, The Best, frente a Lionel Messi y Antoine Griezmann.





