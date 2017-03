Cristiano Ronaldo: Mira por qué es duda en Real Madrid mañana ante Eibar [VIDEO]  

Cristiano Ronaldo, el salvador de Real Madrid, ha despertado la preocupación en toda la comunidad merengue, pues está casi seguro que el portugués no estará en Ipurúa, donde el equipo blanco se medirá este sábado ante el Eibar. CR7 se ha entrenado al margen de sus compañeros por una lesión muscular.



Cristiano Ronaldo se sumaría a las ausencias de Gareth Bale y de Álvaro Morata, suspendidos por acumulación de amonestaciones y que se muestra vital para no perder opciones en la Liga Santander.



La posible ausencia de Cristiano Ronaldo, se conoció tras el último entrenamiento del Real Madrid, donde CR7 no participó en ninguno de los grupos organizó Zinedine Zidane. También se observó trabajar por separado al francés Varane quien continua su proceso de recuperación.



Otro susto en el entrenamiento merengue lo dio Dani Carvajal quien preocupó a todos cuando tuvo que ser atendido por los médicos del club tras un golpe.